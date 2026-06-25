Ciudad chilena destaca en coqueto ranking de Grindr: quedó en el top 5 mundial

Santiago apareció en un coqueto ranking mundial de Grindr tras quedar en el quinto lugar entre las ciudades con mayor actividad nocturna dentro de la aplicación. El reporte global analizó datos anónimos de comportamiento de más de 15 millones de usuarios activos mensuales promedio.

De tal forma, el listado ubicó en los primeros puestos a Manila (Filipinas), Taipéi (Taiwán), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), dejando a la capital chilena como la único territorio nacional dentro del top.

Según la plataforma, el resultado refleja un alto volumen de mensajería e interacciones durante las horas posteriores a la medianoche.

Para quienes lo desconocen, Grindr es una red social y aplicación de citas dirigida principalmente a la comunidad LGBTQIA+, disponible en más de 190 países.

“La visibilidad ha abierto nuevas posibilidades para la conexión LGBTQ+, pero lo que está cambiando ahora es cómo las personas interactúan dentro de esa visibilidad”, afirmó Tristan Pineiro, director global de marketing de Grindr.

“Estamos observando un movimiento hacia interacciones más intencionales, donde las personas quieren señales más claras sobre lo que buscan los demás y más formas de moldear su experiencia, ya sea en el momento o a lo largo del tiempo”, señaló.

El informe también comparó la actividad nocturna con otros hábitos de uso. San Salvador (El Salvador), Managua (Nicaragua) y Ciudad de Guatemala (Guatemala) aparecen entre las ciudades donde se registran más conversaciones durante la mañana, lo que muestra que no existe una única hora de mayor conexión dentro de la plataforma.

“Hoy vemos que la comunidad busca de manera activa una mayor transparencia, exigiendo menos ambigüedad sobre las intenciones de las personas con las que interactúan, además de un control total sobre su privacidad y cómo se muestran al resto”, cerró Pineiro.