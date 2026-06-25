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VIDEO. Querida venezolana, ex reina de Viña, compartió sentido mensaje tras destructivo doble terremoto: “Este es el comienzo de una reconstrucción”

La también ex jurado en el Festival de Viña utilizó su cuenta de Instagram para ayudar a la búsqueda de los desaparecidos por el terremoto.

Nicolás Lara Córdova

Getty Images

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La recordada actriz y ex reina del Festival de Viña del Mar, Catherine Fulop, compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

“Estamos tratando de ayudar en lo que se pueda a mi gente de Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición, voy a estar dando información en mis historias donde voy a estar poniendo los links que para mí son importantes”, indicó.

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En el video, Fulop destacó a diferentes fundaciones que comenzaron a reunir ayuda para Venezuela en Miami.

“Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Mi gente, todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Es increíble que haya pasado esto. Muy duro”, agregó.

Según el último reporte oficial entregado por las autoridades de Venezuela 188 personas han perdido la vida y 1.520 personas se encuentran heridas.

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