VIDEO. Querida venezolana, ex reina de Viña, compartió sentido mensaje tras destructivo doble terremoto: “Este es el comienzo de una reconstrucción”
La también ex jurado en el Festival de Viña utilizó su cuenta de Instagram para ayudar a la búsqueda de los desaparecidos por el terremoto.
La recordada actriz y ex reina del Festival de Viña del Mar, Catherine Fulop, compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.
“Estamos tratando de ayudar en lo que se pueda a mi gente de Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición, voy a estar dando información en mis historias donde voy a estar poniendo los links que para mí son importantes”, indicó.
Revisa también:
En el video, Fulop destacó a diferentes fundaciones que comenzaron a reunir ayuda para Venezuela en Miami.
“Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Mi gente, todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Es increíble que haya pasado esto. Muy duro”, agregó.
Según el último reporte oficial entregado por las autoridades de Venezuela 188 personas han perdido la vida y 1.520 personas se encuentran heridas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.