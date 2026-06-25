Familia de paciente con cáncer denuncia que quedó sin tratamiento en medio de recortes al Hospital Regional de Concepción

La familia de Daniela García, madre de dos niñas de 35 años y diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa IV, denuncia la suspensión de su tratamiento en el Hospital Regional de Concepción (HGGB). Este complejo escenario clínico se desarrolla en medio de graves acusaciones por parte de los trabajadores del recinto, quienes alertan sobre una profunda crisis económica, deudas millonarias y recortes presupuestarios en la salud pública.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Daniela recibió quimioterapia y un tratamiento farmacológico que, con el tiempo, dejó de ser efectivo y fue suspendido por el equipo médico. No obstante, la familia acusa que han tenido que lidiar con problemas de gestión y desabastecimiento. Daniel Ulloa, esposo de la paciente, relató que hace unos meses sufrieron la demora en la entrega de un fármaco vital, lo que los forzó a realizar una colecta familiar para comprarlo de manera particular por un valor de 7 millones de pesos.

Tras este episodio, la familia buscó una segunda opinión médica en Santiago, donde se les recomendó una nueva terapia disponible desde el año pasado en Chile. Sin embargo, el costo de este tratamiento asciende a 23 millones de pesos mensuales, una cifra inalcanzable para ellos. “No queremos creer que sea tan malo el sistema en nuestra ingenuidad”, lamentó Ulloa frente a la situación.

La crisis desde la mirada de los trabajadores

La denuncia de la familia ocurre en un contexto de tensión financiera, luego de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud aplicaran un recorte presupuestario de 413 mil millones de pesos al sector público, equivalente a una caída del 2,5%.

Adolfo Becar, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) del recinto, advirtió que el hospital arrastra una deuda estructural de más de 8.000 millones de pesos, a la que se suman casi 3.000 millones en recortes para este año. El dirigente fue enfático en desmentir que estos ajustes no afecten a los usuarios: “Se disminuyeron las horas extras de trabajadores, hay disminución de prestaciones, hay menos insumo, hay lugares en donde no hay ni siquiera bolsa de basura para cambiarle a los tachos y le están pidiendo a los auxiliares reciclarla”.

La respuesta del Hospital y el Servicio de Salud

Frente a los cuestionamientos, el Servicio de Salud Concepción emitió declaraciones oficiales abordando tanto su situación financiera como el caso específico de Daniela. La entidad aseguró que la paciente ha recibido sus prestaciones de manera oportuna, completando su esquema de quimioterapia según las indicaciones de su equipo tratante.

Respecto al tratamiento monoclonal sugerido por los médicos en Santiago, el recinto aclaró que esta alternativa ya había sido analizada previamente por su Comité Oncológico, el cual decidió no recomendarla basándose en criterios técnicos y en los antecedentes clínicos disponibles en ese momento.

Ampliar

Actualmente, el hospital informó que la paciente se encuentra recibiendo atención y cuidados paliativos para manejar sus síntomas y resguardar su calidad de vida. En paralelo, se está a la espera de los resultados de un nuevo examen, los cuales permitirán que el Comité Oncológico reevalúe el caso durante la próxima semana para definir las alternativas terapéuticas más adecuadas.

Finalmente, frente a las denuncias de crisis económica, la institución defendió su gestión asegurando que han implementado medidas de optimización de recursos que les han permitido mantener la continuidad operativa. Asimismo, recalcaron que entre sus prioridades estratégicas está “garantizar la atención de los pacientes GES y asegurar la continuidad de los tratamientos oncológicos”.