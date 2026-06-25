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“Mi corazón se hizo tira, hace dos años perdí a otra hija”: el crudo relato de la mamá de Fernanda Maciel a 7 años del crimen

“Siempre quise saber el por qué lo hizo, aunque después lo entendí”, manifestó Paola Correa.

Sebastián Escares

Contigo en la Mañana - Chilevisión

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Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, entregó un crudo testimonio sobre su presente familiar a siete años del hallazgo del cuerpo de su hija, ocurrido en junio del 2019 en la comuna de Conchalí.

La mujer conversó con Contigo en la Mañana, de CHV, en el marco de un reportaje especial sobre el caso que estremeció al país entre 2018 y 2019. En el espacio también se mostraron registros inéditos de la investigación y antecedentes de la reconstitución de escena en la que Felipe Rojas reconoció el crimen.

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Durante el reportaje, Paola Correa reveló que intentó visitar a Felipe Rojas en la cárcel, aunque finalmente no pudo concretar el encuentro. “Yo lo iba a ir a ver, pero no me dejaron. El año pasado quería ir a verlo y me dijeron que no era bueno”, relató en el programa.

“Siempre quise saber el por qué”

La madre de Fernanda explicó que durante años buscó comprender los motivos del crimen. “Siempre quise saber el por qué lo hizo, aunque después lo entendí: él estaba obsesionado con Fernanda, pero ella siempre lo vio como un amigo”, afirmó.

Correa también dirigió un mensaje al condenado, quien cumple presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con homicidio y aborto. “Quiero que él sepa que estoy pendiente de él. Le mandé a decir una vez que mientras esté viva, estaré pendiente de todo lo que haga”, sostuvo.

En la entrevista en vivo, la madre de Fernanda Maciel contó además que todavía vive cerca del lugar donde ocurrió el crimen de su hija. Según explicó, decidió quedarse porque mantiene recuerdos importantes con su familia en ese sector. “Paso todos los días por ahí, pero no me pasa nada. Yo decidí quedarme, porque no hice nada, no tenía por qué irme”, señaló.

La conversación también tuvo un momento especialmente doloroso cuando Correa reveló una nueva pérdida familiar. “Yo me rio, converso, sigo con mi vida, pero mi corazón se hizo tira. Hace dos años perdí a otra hija, así que es complicado, es muy difícil avanzar así”, expresó.

Finalmente, Paola Correa contó que el terreno donde vivía Felipe Rojas fue vendido y que actualmente nadie reside en esa propiedad, aunque sí tiene dueño. También aseguró que fue demandada por la madre del condenado, quien la acusó de apedrear la casa, hecho que ella negó.

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