“Nicolás Maduro” envía mensaje de solidaridad tras poderoso terremoto en Venezuela: “Hoy la palabra es máxima acción”

Tras el poderoso terremoto que sacudió el territorio venezolano en las últimas horas, las redes sociales del exmandatario Nicolás Maduro emitieron un comunicado oficial, a nombre de él, dirigido a toda la nación.

El encargado de manejar su cuenta de X, manifestó su profunda preocupación por las consecuencias del sismo y envió un mensaje de aliento enfocado en la reconstrucción y la asistencia inmediata a los damnificados.

En su declaración pública, detalló que tanto él como la primera combatiente, Cilia Flores, se encuentran en constante monitoreo del impacto de este desastre natural.

Un llamado urgente a la “máxima acción”

El foco central del pronunciamiento en su cuenta de X estuvo puesto en la necesidad de desplegar una respuesta masiva y coordinada en todos los rincones del país que resultaron afectados.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”, escribieron.

Además hicieron hincapié en la importancia de la organización comunitaria para resguardar a los sectores más vulnerables de la población en medio del caos inicial, pidiendo de manera explícita que cada localidad priorice el cuidado de sus niños, abuelos y enfermos.

Fe en la reconstrucción nacional

Hacia el cierre del comunicado, recordó que el país tiene un historial de resiliencia ante las dificultades, asegurando que esta emergencia no será la excepción.

“En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad”, concluyó.