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“Chile es un país altamente sísmico y sí, podríamos tener eventos como el de Venezuela”

“Este tipo de terremotos no son lo más común del mundo, pero tampoco es extraño que ocurran”, explicó la geofísica, María Constanza Flores, en conversación con ADN.cl

Nicolás Lara Córdova

“Chile es un país altamente sísmico y sí, podríamos tener eventos como el de Venezuela”

Durante la tarde del pasado miércoles 24 de junio un doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados afectó a Venezuela, provocando el derrumbe de diversas estructuras en varias localidades del país.

En conversación con ADN.cl la geofísica especializada en sismología y divulgadora científica, María Constanza Flores, describió las características de los sismos que afectaron al país del caribe.

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Lo principal es que haya mucha energía acumulada. Probablemente aquí hubo un rompimiento de fallas o de la misma falla o de fallas aledañas, entonces, el hecho de que una rompa, liberó tensiones y empujes, en el fondo debe haber un estrés acumulado muy grande para que pasen este tipo de cosas”, explicó.

Al ser consultada sobre que tan común son este tipo de sismos, Flores indicó que esto ya había ocurrido en el pasado en otra parte del mundo.

En el pasado existen registros de ‘dobletes’, como por ejemplo el ocurrido en Turquía en 2023 donde también hubo sismos 7,8 y 7,5, los cuales no caen en la categoría de réplicas, porque en lo general se tiende a pensar que las réplicas es un número menor, en el fondo son dos sismos grandes que ocurren en un tiempo acotado y en un lugar específico. No es lo más común del mundo, pero tampoco es extraño que ocurran”, indicó.

Sobre la posibilidad de que ocurra un doble terremoto en Chile, la geofísica explico: “En 2015 hubo dobles sismos en Perú y fueron terremotos profundos y eso es lo que tenemos muy comúnmente en el norte de Chile”.

No estoy diciendo que ‘va a temblar aquí y de esa forma’, pero en el fondo sí podríamos tener un análogo porque estos terremotos de Perú si están producidos por la misma subducción de la misma placa que nosotros tenemos, solo que más al norte. Entonces, sí, Chile es un país altamente sísmico y sí podríamos tener eventos así a lo largo y ancho perfectamente”, agregó.

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