“Estamos dolidos, angustiados, con el corazón compungido e impotentes”: ‘Puma’ Rodríguez lanza emotiva reflexión tras terremotos en Venezuela

El conocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, utilizó su cuenta de Instagram este jueves para enviar un mensaje de apoyo y reflexión tras el doble terremoto que afectó a Venezuela.

“En Venezuela ha habido muchas tragedias, pero esta ha sido la peor tragedia de toda su historia”, comenzó.

“Estamos dolidos, angustiados, con el corazón compungido e impotentes. Queriendo hacer cualquier cosa para que todo esto no pase, que no siga ocurriendo lo que está sucediendo y que no se repitan las atrocidades que vuelven a repetirse”, agregó.

En el registro, “El Puma” expresó su esperanza de que, con la ayuda internacional anunciada durante las últimas horas, Venezuela logre salir adelante.

“Descanso en la fe y la seguridad de que esta nube negra va a pasar, y que se van a restaurar todas las instituciones y la gallardía del venezolano, sobre la base de la libertad individual de los hombres”, indicó.

“Venezuela querida, estamos contigo. Esta es una misión de todos, en cualquier parte de la tierra en la que nos encontremos”, cerró.