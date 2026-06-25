Carabinero (r) se entrega para cumplir condena por dejar ciego a manifestante en estallido social: “Me defendí”

Este jueves, el excapitán de Carabineros Pablo Carvajal se entregó para comenzar a cumplir la condena de siete años de presidio que recibió por el delito de apremios ilegítimos calificados.

El exfuncionario policial fue declarado culpable por dejar ciego de un ojo a Brandon González durante una manifestación en el marco del estallido social.

Previo a ingresar al recinto penitenciario, el exuniformado defendió su actuar y señaló que ese día se encontraba cumpliendo funciones en Fuerzas Especiales, cuando –según aseguró– debió enfrentar un ataque .

“La fiscal logró dar vuelta el caso”

“Me vi obligado a repeler un ataque perpetrado por un sujeto violento, encapuchado y que atacó a Carabineros. Utilizando las herramientas que me entregó el Estado me defendí y lamentablemente esta persona resultó lesionada”, explicó en un punto de prensa, acompañado por parlamentarios del PNL Y PDG.

Asimismo, Pablo Carvajal sostuvo que tras el procedimiento informó lo ocurrido conforme a los protocolos institucionales y aseguró que el manifestante recibió atención de primeros auxilios.

Además, cuestionó la investigación que terminó con su condena: “La fiscal Ximena Chong logró dar vuelta el caso y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro no defensivo , sino que con las ganas de dañar. Un carabinero jamás querrá causar daño a una persona”.

Agencia UNO | La fiscal Ximena Chong Ampliar

El excapitán también aseguró que continuó desempeñándose en Carabineros tras los hechos. Incluso, afirmó que una investigación administrativa concluyó que el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos de la institución.

Reacciones políticas

El diputado Patricio Briones (PDG), quien acompañó a Carvajal, señaló que “acá hay personas de clase media, quienes son prácticamente la columna vertebral de Carabineros y que hoy sufren los embates de un sistema bastante injusto ”.

En esa línea, calificó la situación como “tema muy sensible” que, a su juicio, “debemos revisar nuevamente en el Parlamento para volver a darle la credibilidad y el respaldo a una de las fuerzas del orden”.