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Carabinero (r) se entrega para cumplir condena por dejar ciego a manifestante en estallido social: “Me defendí”

Antes de ingresar al recinto penitenciario, y acompañado por parlamentarios del PNL y del PDG, el exuniformado cuestionó la investigación que terminó con su condena.

Javiera Rivera

Imagen de fondo: Agencia UNO | Imagen del carabinero (r): captura 24 Horas

Imagen de fondo: Agencia UNO | Imagen del carabinero (r): captura 24 Horas

Este jueves, el excapitán de Carabineros Pablo Carvajal se entregó para comenzar a cumplir la condena de siete años de presidio que recibió por el delito de apremios ilegítimos calificados.

El exfuncionario policial fue declarado culpable por dejar ciego de un ojo a Brandon González durante una manifestación en el marco del estallido social.

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Previo a ingresar al recinto penitenciario, el exuniformado defendió su actuar y señaló que ese día se encontraba cumpliendo funciones en Fuerzas Especiales, cuando –según aseguró– debió enfrentar un ataque.

“La fiscal logró dar vuelta el caso”

“Me vi obligado a repeler un ataque perpetrado por un sujeto violento, encapuchado y que atacó a Carabineros. Utilizando las herramientas que me entregó el Estado me defendí y lamentablemente esta persona resultó lesionada”, explicó en un punto de prensa, acompañado por parlamentarios del PNL Y PDG.

Asimismo, Pablo Carvajal sostuvo que tras el procedimiento informó lo ocurrido conforme a los protocolos institucionales y aseguró que el manifestante recibió atención de primeros auxilios.

Además, cuestionó la investigación que terminó con su condena: “La fiscal Ximena Chong logró dar vuelta el caso y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro no defensivo, sino que con las ganas de dañar. Un carabinero jamás querrá causar daño a una persona”.

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Agencia UNO | La fiscal Ximena Chong

El excapitán también aseguró que continuó desempeñándose en Carabineros tras los hechos. Incluso, afirmó que una investigación administrativa concluyó que el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos de la institución.

Reacciones políticas

El diputado Patricio Briones (PDG), quien acompañó a Carvajal, señaló que “acá hay personas de clase media, quienes son prácticamente la columna vertebral de Carabineros y que hoy sufren los embates de un sistema bastante injusto”.

En esa línea, calificó la situación como “tema muy sensible” que, a su juicio, “debemos revisar nuevamente en el Parlamento para volver a darle la credibilidad y el respaldo a una de las fuerzas del orden”.

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