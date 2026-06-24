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Chile ofrece apoyo a Venezuela tras devastadores terremotos: “Estamos disponibles para ayudar”

Mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de víctimas, el Ejecutivo puso a disposición ayuda humanitaria.

Javiera Rivera

Chile ofrece apoyo a Venezuela tras el devastador terremoto: “Estamos disponibles para ayudar”

Chile ofrece apoyo a Venezuela tras el devastador terremoto: “Estamos disponibles para ayudar” / JUAN BARRETO

El Gobierno de Chile manifestó este miércoles su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto que afectó a una extensa zona del país y que dejó numerosas víctimas, además de cuantiosas pérdidas materiales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo lamentó la tragedia y envió un mensaje de apoyo tanto al Gobierno como al pueblo venezolano frente a la emergencia.

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Asimismo, Chile informó que está dispuesto a prestar ayuda humanitaria y colaborar en labores de rescate, en caso de que las autoridades venezolanas requieran apoyo para enfrentar las consecuencias del sismo.

El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la jornada de este miércoles, en medio de las evaluaciones por los daños provocados por el terremoto en territorio venezolano.

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Terremoto en Venezuela / MANAURE QUINTERO

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