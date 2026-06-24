¿A qué vamos realmente al cine? El revelador estudio sobre el comportamiento de los chilenos en las salas / Flashpop

Con el inicio de las vacaciones de invierno y miles de familias buscando actividades para disfrutar fuera de casa, el cine se convierte en uno de los panoramas favoritos.

En este contexto, el reciente estudio realizado por Cadem a solicitud de WOM, reveló que el 73% de las personas presta atención durante los tráilers y la publicidad previo al inicio de una película, lo que refleja que el cine sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de capturar completamente la atención de las personas en una época marcada por la hiperconectividad.

La investigación también reveló que la experiencia comienza mucho antes de llegar a la sala. El 45% de las personas consulta la cartelera en aplicaciones o sitios web antes de asistir, mientras uno de cada cuatro busca promociones o entradas 2x1, confirmando que el precio sigue siendo un factor relevante al momento de elegir este panorama.

Los resultados del estudio también muestran que el cine sigue generando conversación más allá de la sala. una de cada cuatro personas declara que recomienda o comenta la película a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería una vez finalizada la función.