;

¿A qué vamos realmente al cine? El revelador estudio sobre el comportamiento de los chilenos en las salas

Un nuevo estudio de Cadem reveló la cantidad de personas que presta atención a la pantalla del cine durante los tráilers y publicidad al inicio de las peliculas.

Nicolás Lara Córdova

¿A qué vamos realmente al cine? El revelador estudio sobre el comportamiento de los chilenos en las salas

¿A qué vamos realmente al cine? El revelador estudio sobre el comportamiento de los chilenos en las salas / Flashpop

Con el inicio de las vacaciones de invierno y miles de familias buscando actividades para disfrutar fuera de casa, el cine se convierte en uno de los panoramas favoritos.

En este contexto, el reciente estudio realizado por Cadem a solicitud de WOM, reveló que el 73% de las personas presta atención durante los tráilers y la publicidad previo al inicio de una película, lo que refleja que el cine sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de capturar completamente la atención de las personas en una época marcada por la hiperconectividad.

Revisa también:

ADN

La investigación también reveló que la experiencia comienza mucho antes de llegar a la sala. El 45% de las personas consulta la cartelera en aplicaciones o sitios web antes de asistir, mientras uno de cada cuatro busca promociones o entradas 2x1, confirmando que el precio sigue siendo un factor relevante al momento de elegir este panorama.

Los resultados del estudio también muestran que el cine sigue generando conversación más allá de la sala. una de cada cuatro personas declara que recomienda o comenta la película a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería una vez finalizada la función.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad