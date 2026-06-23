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VIDEOS. Intento de secuestro en Valparaíso a pasos del Congreso: atacantes usaban vestimentas de Carabineros

La víctima, una joven boliviana de 19 años, fue abordada en pleno centro y arrastrada por los sujetos antes de la persecución policial.

Nelson Quiroz

CAPTURA

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Un violento intento de secuestro se registró este martes al mediodía en el centro de Valparaíso, en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde una joven de 19 años, de nacionalidad boliviana, fue abordada por un grupo de sujetos que la habrían obligado a subir a un vehículo en contra de su voluntad.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa el uso de fuerza física para concretar la retención de la víctima.

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De acuerdo con información policial, el procedimiento se originó tras la alerta de vecinos del plan de Valparaíso, en el marco de un despliegue preventivo de Carabineros en el sector del eje Almendral, Uruguay, Argentina y Pedro Montt.

Gracias a esa presencia en el lugar, funcionarios fueron advertidos del hecho, iniciándose un seguimiento del vehículo en que se trasladaban los sujetos. La persecución terminó cuando el automóvil chocó, momento en que los involucrados escaparon en distintas direcciones, logrando la detención inicial de cuatro de ellos y posteriormente la captura del quinto implicado.

El teniente coronel Daniel Guzmán detalló que la víctima fue encontrada en buen estado de salud, aunque visiblemente afectada por lo ocurrido. Asimismo, precisó que fue arrastrada durante el intento de secuestro y que actualmente presta declaración ante personal policial.

En el operativo se incautó dinero en efectivo, cercano a los $5 millones, que portaba uno de los detenidos, sin que correspondiera a la víctima, además de elementos que simulaban ser uniformes policiales.

Según los antecedentes entregados, uno de los detenidos corresponde a un joven de 23 años, chileno, con antecedentes penales. Las diligencias continúan a cargo del Ministerio Público para esclarecer la dinámica del hecho y la eventual participación del resto de los imputados, mientras no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación.

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