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“Quería seguir acá y estoy muy feliz de que se haya hecho realidad; aún tengo esa espina del Campeonato Nacional”

“Para mí era muy importante sellar este vínculo”, declaró Matías Zaldivia tras renovar su contrato con Universidad de Chile.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Universidad de Chile concretó su primer movimiento en el mercado de fichajes de invierno. A través de redes sociales, los azules oficializaron la renovación de Matías Zaldivia, quien finalizaba su contrato con el club a fines de 2026.

El defensa central extendió su vínculo con la institución hasta el 2027. El nuevo acuerdo incluye cláusulas por minutos jugados, con la idea de que el contrato se prolongue automáticamente hasta 2029.

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Tras firmar su renovación, el zaguero de 35 años habló con los canales oficiales de la U y expresó su felicidad por asegurar su continuidad en el CDA. “Primero que nada, agradecer al club por seguir confiando en mí. Me pone contento porque a la edad que tengo, que sigan confiando en mí, es muy importante”, declaró Zaldivia.

“Siempre dije que este es un lugar que desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo, tanto la gente del club, del staff, como después con el tiempo la gente en el estadio y en la calle. Para mí era muy importante sellar este vínculo, que siga creciendo, así que muy contento con lo que pasó“, agregó.

La deuda pendiente de Zaldivia y su aviso para la segunda rueda de la Liga de Primera

Respecto a las negociaciones para acordar su renovación, Matías Zaldivia explicó que “fue muy fácil. Los dirigentes ya sabían de mi decisión hace mucho, que yo quería seguir acá. Estoy muy contento, es un lugar en el que me siento muy bien. Siempre lo dije, que cuando yo me siento bien en el afuera, después en la cancha me es más fácil rendir".

El defensor argentino, quien llegó a la U a fines de 2022 y ya suma dos títulos con los azules (una Copa Chile y una Supercopa), también repasó su trayectoria en el club y reconoció que una de sus grandes deudas pendientes es ganar el Campeonato Nacional.

“Si bien me falta esa espinita del campeonato nacional todavía, hemos logrado algunos títulos. Creo que tenemos que seguir por ese camino y seguir creciendo, mucho más todavía. Pero nada, muy contento porque tenía muchas ganas de seguir acá y que se haya hecho realidad ahora, me deja muy tranquilo", afirmó.

Además, eligió sus mejores momentos con la camiseta de la U. “Creo que siempre los títulos son los momentos que elijo, tanto la Copa Chile como la Supercopa, que fueron días muy lindos. Después, jugar campeonatos internacionales, haber hecho goles en cancha de Estudiantes fue un día muy lindo porque también estaba mi familia. Son recuerdos muy lindos que tengo, pero si me tengo que quedar, siempre me quedo con la obtención de los títulos", señaló.

Por último, Matías Zaldivia se refirió a la lesión que lo ha tenido fuera de las canchas hace más de un mes y proyectó la segunda rueda de la Liga Primera: “Fue una lesión que que parecía menos grave de lo que fue en realidad. Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien y ya estoy en la última etapa. Quiero jugar un par de partidos de Copa de Chile antes de este pequeño receso hasta la segunda rueda del campeonato para tener un poco de rodaje”.

“Creo que si bien fue un semestre medio irregular el que tuvimos, estamos terceros en el campeonato y no tiramos la toalla desde adentro nunca. Sabemos que tenemos que ir partido a partido. Tenemos un gran plantel que sufrió algunas lesiones y eso nos desacomodó un poco, pero creo que este envión que tenemos ahora de haber ganado dos partidos nos hace muy bien”, concluyó.

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