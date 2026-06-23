Metro de Santiago restablece servicio de Línea 5 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy
El servicio de transporte subterráneo actualizó el estado de la línea afectada.
Metro de Santiago informó durante la mañana de este martes una interrupción parcial en la operación de la Línea 5.
A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encontraba disponible únicamente entre las estaciones Plaza de Maipú y San Pablo, y entre Baquedano y Vicente Valdés.
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Por lo anterior, las estaciones que no estaban operativas eran las siguientes:
- Lo Prado
- Blanqueado
- Gruta de Lourdes
- Quinta Normal
- Cumming
- Santa Ana (combinación suspendida)
- Plaza de Armas (combinación suspendida)
- Bellas Artes
Sin embargo, tras algunos minutos, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible. Asimismo, Metro de Santiago explicó en X que la interrupción se debió a un corte de energía.
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