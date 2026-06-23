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Metro de Santiago restablece servicio de Línea 5 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy

El servicio de transporte subterráneo actualizó el estado de la línea afectada.

Ruth Cárcamo

Metro de Santiago restablece servicio de Línea 5 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy

Metro de Santiago informó durante la mañana de este martes una interrupción parcial en la operación de la Línea 5.

A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encontraba disponible únicamente entre las estaciones Plaza de Maipú y San Pablo, y entre Baquedano y Vicente Valdés.

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Por lo anterior, las estaciones que no estaban operativas eran las siguientes:

  • Lo Prado
  • Blanqueado
  • Gruta de Lourdes
  • Quinta Normal
  • Cumming
  • Santa Ana (combinación suspendida)
  • Plaza de Armas (combinación suspendida)
  • Bellas Artes

Sin embargo, tras algunos minutos, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible. Asimismo, Metro de Santiago explicó en X que la interrupción se debió a un corte de energía.

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