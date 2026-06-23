Metro de Santiago restablece servicio de Línea 5 tras cierre de estaciones: así funciona el servicio hoy

Metro de Santiago informó durante la mañana de este martes una interrupción parcial en la operación de la Línea 5.

A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encontraba disponible únicamente entre las estaciones Plaza de Maipú y San Pablo, y entre Baquedano y Vicente Valdés.

Por lo anterior, las estaciones que no estaban operativas eran las siguientes:

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

Quinta Normal

Cumming

Santa Ana (combinación suspendida)

Plaza de Armas (combinación suspendida)

Bellas Artes

11:12 hrs. 🔴 Estaciones cerradas #L5:



❌️Lo Prado

❌️Blanqueado

❌️Gruta de Lourdes

❌️Quinta Normal

❌️Cumming

❌️Santa Ana (combinación suspendida)

❌️Plaza de Armas (combinación suspendida)

❌️Bellas Artes https://t.co/pr3B6os8yZ — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

Sin embargo, tras algunos minutos, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible . Asimismo, Metro de Santiago explicó en X que la interrupción se debió a un corte de energía.