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“Me preocupa”: Fernando Ortiz no quiere correr riesgos y revela los dos puestos que busca reforzar en Colo Colo

El entrenador del “Cacique” confirmó sus prioridades para el mercado invernal, donde los equipos pueden sumar hasta tres incorporaciones.

Daniel Ramírez

“Me preocupa”: Fernando Ortiz no quiere correr riesgos y revela los dos puestos que busca reforzar en Colo Colo

“Me preocupa”: Fernando Ortiz no quiere correr riesgos y revela los dos puestos que busca reforzar en Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, confirmó los puestos que quiere reforzar en este mercado de fichajes de invierno, donde los equipos del fútbol chileno pueden sumar hasta tres incorporaciones.

En diálogo con TNT Sports, el entrenador albo reconoció que necesita otro arquero para afrontar los desafíos del segundo semestre, considerando que Fernando De Paul sigue recuperándose de la grave lesión que sufrió en abril pasado.

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“Lo que pasó con De Paul fue algo llamativo. Sucedió lo que nadie quería que sucediera. Gabi (Maureira) hoy está demostrando, pero, ¿queremos afrontar seis meses, donde hay lugares definitorios, con un joven? Es algo que me preocupa", señaló Ortiz, expresando cierta inquietud por tener como titular a un portero tan joven como Gabriel Maureira.

La otra posición que desea reforzar el DT del “Cacique” es la del volante de creación. “Claudio (Aquino) no está pasando un buen momento físicamente, pero es un jugador diferente. Si no es él, ¿quién nos puede crear? Hoy, Lautaro (Pastrán) se está sacando la casta de creador, pero no es creador, es desequilibrante", comentó el estratega argentino.

“En esos dos puestos (arquero y volante de creación) me gira el pensamiento, ya que defensivamente estamos equilibrados", concluyó Fernando Ortiz.

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