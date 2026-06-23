Hombre muere acribillado en Lo Prado: recibió múltiples disparos en la cabeza
El crimen ocurrió durante la madrugada y es indagado por equipos especializados.
Un hombre de nacionalidad extranjera murió tras ser acribillado durante la madrugada en la comuna de Lo Prado, en la región Metropolitana.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima recibió múltiples impactos balísticos, principalmente en la zona de la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.
El crimen quedó bajo investigación de la Fiscalía y equipos especializados de la policía, quienes trabajan para establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.
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