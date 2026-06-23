Hombre muere acribillado en Lo Prado: recibió múltiples disparos en la cabeza

26 de Enero de 2026/La Florida Balacera con triple homicidio en la Población Villas Unidas en la comuna de La Florida. Huincha de demarcación de no pasar de Carabineros FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO / CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO

Un hombre de nacionalidad extranjera murió tras ser acribillado durante la madrugada en la comuna de Lo Prado, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima recibió múltiples impactos balísticos , principalmente en la zona de la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El crimen quedó bajo investigación de la Fiscalía y equipos especializados de la policía, quienes trabajan para establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.