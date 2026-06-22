;

Panamá - Croacia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Ambas selecciones vienen de una derrota en el primer partido de la Copa del Mundo y ahora se juegan su futuro en la competencia.

Lucas San Martín

(Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Panamá y Croacia se juegan su futuro en el Mundial 2026. Las dos selecciones vienen de caer en su debut, por lo que necesitan un triunfo para seguir con aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos.

El cuadro panameño estaba consiguiendo un valioso empate ante Ghana, sin embargo en el último minuto, Caleb Yirenkyi convirtió y los africanos se quedaron con la victoria. Por su lado, el elenco europeo cayó ante Inglaterra por 4-2, resultado que los dejó mal encaminados para una posible clasificación.

Más información

ADN

Una de las principales figuras de Panamá que se quiere destapar en esta Copa del Mundo, es Cecilio Waterman. El delantero de la Universidad de Concepción no tuvo muchas ocasiones en el partido pasado, por lo que ahora quiere marcar su primer gol para ayudar a su país.

Por el lado de Croacia, su capitán está jugando el último Mundial. Luka Modric es el principal líder de su equipo y quiere repetir la gran campaña en la Copa del Mundo 2018, cuando llegaron a la final y enfrentaron a Francia, que se coronó campeón en esa ocasión.

¿A qué hora es el partido entre Panamá - Croacia por el Mundial 2026?

Panamá y Croacia jugarán el martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Toronto, Canadá.

Este duelo será válido por el Grupo L, en el cual Inglaterra y Ghana lideran con tres puntos. En cambio, la selección panameña y la croata tienen cero unidades.

¿Dónde ver por TV el partido entre Panamá - Croacia por el Mundial 2026?

Este decisivo duelo será transmitido por televisión abierta en Chile a través de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, un canal exclusivo para clientes de Directv.

En cuanto a las plataformas de streaming, el partido estará disponible por DGO, Paramount+.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad