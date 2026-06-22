Panamá - Croacia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Panamá y Croacia se juegan su futuro en el Mundial 2026. Las dos selecciones vienen de caer en su debut, por lo que necesitan un triunfo para seguir con aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos.

El cuadro panameño estaba consiguiendo un valioso empate ante Ghana, sin embargo en el último minuto, Caleb Yirenkyi convirtió y los africanos se quedaron con la victoria. Por su lado, el elenco europeo cayó ante Inglaterra por 4-2, resultado que los dejó mal encaminados para una posible clasificación.

Una de las principales figuras de Panamá que se quiere destapar en esta Copa del Mundo, es Cecilio Waterman. El delantero de la Universidad de Concepción no tuvo muchas ocasiones en el partido pasado, por lo que ahora quiere marcar su primer gol para ayudar a su país.

Por el lado de Croacia, su capitán está jugando el último Mundial. Luka Modric es el principal líder de su equipo y quiere repetir la gran campaña en la Copa del Mundo 2018, cuando llegaron a la final y enfrentaron a Francia, que se coronó campeón en esa ocasión.

¿A qué hora es el partido entre Panamá - Croacia por el Mundial 2026?

Panamá y Croacia jugarán el martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Toronto, Canadá.

Este duelo será válido por el Grupo L, en el cual Inglaterra y Ghana lideran con tres puntos. En cambio, la selección panameña y la croata tienen cero unidades.

¿Dónde ver por TV el partido entre Panamá - Croacia por el Mundial 2026?

Este decisivo duelo será transmitido por televisión abierta en Chile a través de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, un canal exclusivo para clientes de Directv.

En cuanto a las plataformas de streaming, el partido estará disponible por DGO, Paramount+.