¡Insólito! Tom Holland pierde concurso de dobles de Spider-Man organizado por Ibai con Zendaya de jurado

Este lunes, Ibai sorprendió a sus seguidores con un nuevo video publicado en su canal de YouTube, en el que organizó un entretenido concurso para encontrar al mejor doble de Spider-Man.

La actividad contó con la participación de Luzu y Zendaya como jurados, quienes evaluaron a los participantes en una iniciativa que sirvió para promocionar la nueva película del superhéroe, cuyo estreno está programado para el próximo 29 de julio.

En un momento del video, Zendaya apareció acompañada de un “participante misterioso”, quien también se sumó a la competencia junto al resto de los concursantes.

Tras una serie de pruebas, entre ellas recrear la icónica pose de Spider-Man y realizar distintas piruetas, el jurado eliminó a dos imitadores.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando se reveló que uno de ellos era nada menos que Tom Holland, desatando la incredulidad y el entusiasmo de los presentes.