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FOTO. Christell fue insultada a través de redes sociales por su embarazo y la respuesta de la cantante ya es viral

La cantante de Talcahuano recibió un duro insulto a través de sus historias y que decidió respondió.

Nicolás Lara Córdova

Christell fue insultada a través de redes sociales por su embarazo y la respuesta de la cantante ya es viral

Este lunes, Christell Rodríguez expuso a través de sus redes sociales un ataque personal que recibió de una usuaria de Instagram, quien la cuestionó por su embarazo.

La cantante fue blanco de duras críticas por parte de una mujer identificada como “Paloma”, quien respondió a una de sus historias con un ofensivo mensaje.

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“Pobre feto de tener una mamá tan ridícula, infantil y estúpida. Ojalá no nazca ese feto, si no, pobre traumadito. Lo vas a tener y al ponerle Valentino más jajaja, va a ser marica. Ese nombre es de gay”, escribió la usuaria.

A través de sus historias, Christell respondió al ataque con una reflexión.

“Por mucho tiempo mi forma de ser le ha hecho ruido a muchas personas, y en algún momento pensé que yo estaba mal. Ahora entiendo que es mi mejor filtro de vida y mi nivel de seguridad 1000%”, comentó.

“Si te incomodo de alguna forma, entonces no eres alguien que deba formar parte de mi vida, y eso está bien, pero no me avisen”, agregó.

Finalmente, se refirió directamente a la autora del mensaje. “Paloma, a pesar de no gustarle mi persona, encuentra en mí la confianza para expresarse y buscar mi atención. Eso refleja algo mucho más profundo, más allá de sus palabras, que también demuestran muchas problemáticas personales y que espero pueda superar para disfrutar su vida con paz y plenitud”, cerró.

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