Golpe político en Reino Unido: Keir Starmer renuncia como primer ministro británico

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia al cargo y a la conducción del Partido Laborista, poniendo fin a un gobierno que comenzó hace apenas dos años tras una contundente victoria electoral que terminó con 14 años de administraciones conservadoras.

La decisión se produce en medio de una creciente presión dentro de su propia colectividad, marcada por el deterioro de su popularidad y el mal desempeño electoral registrado en los últimos meses.

THONON-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 17: British Prime Minister Keir Starmer looks on as he speaks to the members of the media on the sidelines of the G7 summit on June 17, 2026 in Thonon-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Isabel Infantes - WPA Pool/Getty Images) / WPA Pool Ampliar

En una declaración realizada frente al número 10 de Downing Street, Starmer confirmó que permanecerá temporalmente en funciones mientras se desarrolla un proceso ordenado para elegir a su sucesor. Además, informó que ya comunicó su decisión al rey y encargó al Partido Laborista iniciar las primarias para definir un nuevo liderazgo.

Todo apunta a que el principal candidato para asumir el cargo es Andy Burnham, quien recientemente obtuvo un escaño parlamentario y cuenta con amplio respaldo entre las bases laboristas. Su eventual llegada a Downing Street podría concretarse durante julio si no enfrenta competencia relevante en el proceso interno.

La salida de Starmer convierte al futuro líder laborista en el séptimo primer ministro británico en apenas una década, reflejando la prolongada inestabilidad política que ha vivido el país desde el referéndum del Brexit.

Durante su discurso de despedida, Starmer defendió los avances logrados bajo su liderazgo y recordó el proceso de reconstrucción que impulsó dentro del Partido Laborista. Sin embargo, reconoció que gran parte de los parlamentarios de su sector consideraban necesario un cambio de rumbo.