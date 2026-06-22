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EE.UU. bombardea presunta narcolancha en el Caribe: dos muertos y seis hombres quedaron a la deriva

El Comando Sur aseguró que la embarcación navegaba por rutas usadas para el narcotráfico, aunque la ofensiva impulsada por la administración Trump sigue bajo cuestionamientos por falta de pruebas y eventuales ejecuciones extrajudiciales.

ADN Radio

EE.UU. bombardea presunta narcolancha en el Caribe: dos muertos y seis hombres quedaron a la deriva

El ejército de Estados Unidos informó el domingo que llevó a cabo un ataque letal contra una supuesta embarcación de narcotraficantes, en el que murieron dos hombres y otros seis quedaron a la deriva en el mar.

El Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) indicó en una publicación en X que la embarcación “navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” como parte de la operación militar “Southern Spear”.

El SOUTHCOM señaló que notificó a la Guardia Costera de EE. UU. sobre los “seis hombres sobrevivientes”, sin dar detalles sobre su rescate ni su estado.

Las imágenes de video en blanco y negro, de baja calidad, que acompañaban la publicación mostraban una embarcación navegando por el agua antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Este último ataque eleva a al menos 206 el número total de muertos, según un recuento de la AFP, desde que la administración de Trump inició su ofensiva en septiembre.

La administración de Trump no ha presentado pruebas definitivas de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

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