Declaran Alerta Amarilla en Antofagasta por presencia de mosquito transmisor del dengue / Joao Paulo Burini

Santiago

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Antofagasta debido a la detección de 15 focos activos del mosquito Aedes aegypti, especie considerada de alto riesgo sanitario por su capacidad de transmitir diversas enfermedades virales.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y se mantendrá vigente mientras las condiciones sanitarias así lo ameriten. Según detalló Senapred, los focos confirmados en un período de 21 días incluyen presencia de ejemplares adultos, larvas, pupas y huevos del insecto.

El Ministerio de Salud ha advertido que el Aedes aegypti es uno de los principales vectores de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya y, potencialmente, la fiebre amarilla, lo que eleva la preocupación frente a su presencia en zonas urbanas del norte del país.