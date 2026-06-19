¿Tu gato te ignora? La ciencia descubre que la clave para ganarse su confianza está en tu mirada

Los gatos suelen tener la reputación de ser animales distantes o independientes. Sin embargo, si sientes que no logras conectar con tu mascota, el problema podría ser simplemente que no estás hablando su idioma. Un equipo de científicos ha confirmado que existe un truco asombrosamente sencillo para comunicarse con ellos: sonreírles a su manera, entrecerrando los ojos y parpadeando lentamente.

Esta expresión facial, de ojos parcialmente cerrados, es común en los gatos cuando están relajados y contentos, y es interpretada por los expertos como una “sonrisa de gato”. Al imitar este gesto, los humanos pueden transmitirles que son amigables y que están abiertos a interactuar.

Los experimentos: dueños y extraños a prueba

Para comprobar esta teoría, un equipo de psicólogas de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, realizó dos experimentos que fueron publicados en la revista científica Scientific Reports.

En el primer ensayo, participaron 21 gatos de 14 hogares diferentes. Los investigadores pidieron a los dueños que se sentaran a un metro de distancia de sus mascotas y les parpadearan lentamente cuando los animales los estuvieran mirando. Los resultados revelaron que los gatos eran significativamente más propensos a devolver el parpadeo lento a sus humanos en comparación con los momentos en los que no había interacción.

El segundo experimento fue aún más revelador. Se involucró a 24 gatos distintos, pero esta vez el parpadeo no lo realizaban sus dueños, sino investigadores que eran completos desconocidos para los felinos. Los científicos realizaron el mismo proceso de parpadeo lento y añadieron el gesto de extender la mano hacia el animal. Sorprendentemente, los gatos no solo devolvieron el parpadeo, sino que fueron mucho más propensos a acercarse a la mano del extraño tras recibir la señal visual.

“Iniciar una conversación”

Karen McComb, psicóloga de la Universidad de Sussex y coautora del estudio, destacó la importancia del hallazgo tanto para expertos como para amantes de los animales. “Como alguien que ha estudiado el comportamiento animal y que también es dueña de un gato, es genial poder demostrar que los gatos y los humanos pueden comunicarse de esta manera”, señaló.

La investigadora también invitó a las personas a probar esta técnica en casa o incluso en la calle. “Intenta entrecerrar los ojos hacia ellos como lo harías en una sonrisa relajada, seguido de cerrar los ojos durante un par de segundos. Verás que ellos responden de la misma manera y podrás iniciar una especie de conversación”, explicó McComb.

Gatos / Aleksandr Zubkov Ampliar

Derribando el mito de la indiferencia

Aunque los perros suelen ser mucho más demostrativos y entusiastas, esta investigación reafirma que los gatos están mucho más en sintonía con sus compañeros humanos de lo que se creía. De hecho, los científicos apuntan a que los felinos responden positivamente a las personas que son receptivas con ellos; por lo tanto, si un gato se muestra distante, “podría ser un problema tuyo, no del gatito”.

Los expertos sugieren que el parpadeo lento funciona como una señal de “intenciones benignas”, ya que los gatos tienden a interpretar las miradas fijas e ininterrumpidas como una amenaza.

Más allá de fortalecer el vínculo en casa, este descubrimiento tiene aplicaciones prácticas importantes para el cuidado animal. Según la psicóloga Tasmin Humphrey, comprender estas interacciones positivas “podría utilizarse potencialmente para evaluar el bienestar de los gatos en una variedad de entornos, incluidas las prácticas veterinarias y los refugios”