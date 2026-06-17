Detienen a una mujer acusada de matar a su hija de 28 años: investigan las circunstancias del crimen

Un impactante caso remece a Argentina luego de que una mujer de 60 años fuera detenida por el asesinato de su hija de 28 años en la localidad de Tres Isletas, en la provincia del Chaco.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Pamela Magalí Gauna, y fue encontrada sin vida al interior de su vivienda con una herida provocada por un arma blanca.

El caso salió a la luz después de que un hombre acudiera a una comisaría para denunciar que su hermana le había confesado el crimen de su propia hija.

Tras recibir la alerta, personal policial llegó hasta el domicilio y encontró a la joven fallecida, por lo que se activó el protocolo correspondiente y comenzaron las pericias.

Posteriormente, la principal sospechosa, identificada como Irma Gladis Pérez, se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó detenida por orden de la Fiscalía.

La muerte de la joven provocó una profunda conmoción en el país trasandino, donde familiares, amigos y vecinos manifestaron su pesar a través de redes sociales.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias detrás de este caso.