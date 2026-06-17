;

Vacaciones de invierno en Chile: este es el accidente que ocurre con mayor frecuencia en hogares y que afecta a niños

Por lo mismo, el llamado es a reforzar la prevención de riesgos.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Con el inicio de las vacaciones de invierno y más tiempo de niños y niñas dentro de sus casas, COANIQUEM llamó a reforzar las medidas de prevención frente a quemaduras provocadas por estufas, guateros y líquidos calientes.

Según datos de la organización, el 78% de los niños atendidos por quemaduras en 2025 sufrió el accidente en su propia casa. Si se consideran también viviendas de familiares, la cifra llega al 87%.

Además, el 93% de estos casos ocurrió en presencia de un adulto y el 52% afectó a menores de cinco años.

Revisa también:

ADN

Estufas, hervidores y guateros: los principales riesgos dentro del hogar

Durante los meses más fríos, aumenta el uso de calefacción y recipientes con agua caliente, lo que eleva el riesgo de accidentes domésticos. COANIQUEM advierte que muchas de estas lesiones pueden prevenirse con medidas simples, pero requieren supervisión permanente.

Uno de los focos de mayor preocupación son las estufas y calefactores. De acuerdo con los registros de la institución, un 40% de los casos corresponde a objetos que alcanzan altas temperaturas, como estufas. Por eso, recomiendan mantener al menos un metro de distancia, usar barreras de protección y evitar que los niños jueguen cerca de estos equipos.

Otro riesgo frecuente son los líquidos calientes. Derrames de agua, té, café, sopa o leche representan una causa habitual de quemaduras graves en niños pequeños. La recomendación es dejar hervidores y recipientes calientes fuera del alcance, mantener cables lejos del borde de muebles y no consumir líquidos calientes mientras se tiene a un niño en brazos.

También se debe tener especial cuidado con los guateros. COANIQUEM aconseja revisar su estado, no llenarlos con agua hirviendo, evitar llenarlos completamente y retirarlos de la cama antes de acostar a niños pequeños.

Desde la organización recalcaron que “las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia, pero también requieren mayor atención a los riesgos presentes en el hogar”. Además, llamaron a padres, madres y cuidadores a “tomar medidas preventivas y a supervisar permanentemente a los niños para que disfruten de unas vacaciones seguras y libres de quemaduras”.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad