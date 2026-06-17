Vacaciones de invierno en Chile: este es el accidente que ocurre con mayor frecuencia en hogares y que afecta a niños

Con el inicio de las vacaciones de invierno y más tiempo de niños y niñas dentro de sus casas, COANIQUEM llamó a reforzar las medidas de prevención frente a quemaduras provocadas por estufas, guateros y líquidos calientes.

Según datos de la organización, el 78% de los niños atendidos por quemaduras en 2025 sufrió el accidente en su propia casa. Si se consideran también viviendas de familiares, la cifra llega al 87%.

Además, el 93% de estos casos ocurrió en presencia de un adulto y el 52% afectó a menores de cinco años.

Estufas, hervidores y guateros: los principales riesgos dentro del hogar

Durante los meses más fríos, aumenta el uso de calefacción y recipientes con agua caliente, lo que eleva el riesgo de accidentes domésticos. COANIQUEM advierte que muchas de estas lesiones pueden prevenirse con medidas simples, pero requieren supervisión permanente.

Uno de los focos de mayor preocupación son las estufas y calefactores. De acuerdo con los registros de la institución, un 40% de los casos corresponde a objetos que alcanzan altas temperaturas, como estufas. Por eso, recomiendan mantener al menos un metro de distancia, usar barreras de protección y evitar que los niños jueguen cerca de estos equipos.

Otro riesgo frecuente son los líquidos calientes. Derrames de agua, té, café, sopa o leche representan una causa habitual de quemaduras graves en niños pequeños. La recomendación es dejar hervidores y recipientes calientes fuera del alcance, mantener cables lejos del borde de muebles y no consumir líquidos calientes mientras se tiene a un niño en brazos.

También se debe tener especial cuidado con los guateros. COANIQUEM aconseja revisar su estado, no llenarlos con agua hirviendo, evitar llenarlos completamente y retirarlos de la cama antes de acostar a niños pequeños.

Desde la organización recalcaron que “las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia, pero también requieren mayor atención a los riesgos presentes en el hogar”. Además, llamaron a padres, madres y cuidadores a “tomar medidas preventivas y a supervisar permanentemente a los niños para que disfruten de unas vacaciones seguras y libres de quemaduras”.