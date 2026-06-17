Resultados del Kino que repartió $9.700 millones: números ganadores del sorteo 3241 del miércoles 17 de junio

La noche del miércoles 17 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.

Para el sorteo 3241 se alcanzaron los $9.700 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 8 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.599.313.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Kino: $5.440 millones

$5.440 millones Rekino: $660 millones

$660 millones Requete Kino: $3200 millones

$3200 millones Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones

$1.200 millones Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones

$1.080 millones Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones

$1.000 millones 1 Casa



1 SUV



Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable



1 viaje

En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000



2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000

Por último, el premio al número de cartón:

5 bonos de $1.000.000

Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3241 del Kino