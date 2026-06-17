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Resultados del Kino que repartió $9.700 millones: números ganadores del sorteo 3241 del miércoles 17 de junio

El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $9.700 millones: números ganadores del sorteo 3241 del miércoles 17 de junio

La noche del miércoles 17 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.

Para el sorteo 3241 se alcanzaron los $9.700 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 8 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.599.313.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $5.440 millones
  • Rekino: $660 millones
  • Requete Kino: $3200 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3241 del Kino

  • Kino: 20, 9, 14, 7, 22, 5, 21, 23, 16, 11, 3, 24, 15, 6
  • Rekino18, 11, 13, 10, 15, 19, 22, 6, 12, 1, 8, 5, 21, 14
  • Requete Kino10, 18, 17, 16, 23, 5, 20, 12, 13, 9, 19, 15, 14, 2
  • Chao Jefe $2.000.00025, 2, 5, 14, 7, 13, 22, 15, 19, 9, 18, 16, 20, 1
  • Chao Jefe $3.000.0008, 19, 2, 21, 10, 5, 12, 16, 7, 17, 20, 6, 25, 15
  • Súper Combo Marraqueta13, 4, 24, 23, 7, 19, 6, 5, 16, 9, 18, 3, 20, 25
  • Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 12, 20, 18, 13, 22, 17, 7, 15, 10, 2, 11, 1, 16, 6
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 22, 13, 6, 10, 19, 25, 11, 23, 16, 17, 5, 7, 12, 4
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 19, 13, 5, 17, 24, 9, 15, 25, 6, 14, 4, 16, 12, 20

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