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La NASA confirma la llegada del fenómeno de El Niño con un detalle clave: estos serían los efectos en Chile

El evento climático podría generar diversas repercusiones en algunas zonas del territorio nacional. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

La NASA confirma la llegada del fenómeno de El Niño con un detalle clave: estos serían los efectos en Chile

La NASA informó la detección de una anomalía de agua cálida en el océano Pacífico, considerada una de las señales que los científicos observan para analizar una eventual evolución del fenómeno de El Niño.

El hallazgo fue registrado por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich, misión desarrollada junto a la Agencia Espacial Europea, que permite medir cambios en la temperatura y altura del mar frente a las costas de Sudamérica.

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La imagen captada desde el espacio muestra una onda Kelvin cálida, es decir, una masa de agua con temperaturas más altas de lo habitual que avanza desde el Pacífico occidental hacia zonas cercanas a Colombia, Ecuador y Perú.

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La NASA

Este tipo de ondas suele aparecer antes o durante episodios de El Niño, por lo que su presencia es monitoreada como una señal relevante para anticipar posibles cambios en el clima.

Según los especialistas, el agua más cálida también puede provocar un aumento del nivel del mar, ya que se expande al registrar temperaturas superiores a lo normal. Las mediciones satelitales mostraron anomalías compatibles con este proceso cerca de las costas sudamericanas.

Aunque la señal apareció más tarde que en otros eventos registrados anteriormente, los científicos indicaron que durante las últimas semanas ha mostrado un avance progresivo en el océano Pacífico.

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Foto: NASA/JPL-Caltech

¿Cuáles serán los efectos de El Niño en Chile?

En el caso de Chile, la evolución de El Niño se sigue de cerca por sus posibles efectos en las precipitaciones. Históricamente, este fenómeno se ha asociado a un aumento de lluvias en la zona centro y centro-sur, aunque su impacto final depende de su intensidad y de la interacción con otros factores atmosféricos.

Además de las lluvias, El Niño puede influir en las temperaturas y modificar patrones climáticos a escala global, aumentando la probabilidad de eventos extremos en distintas regiones.

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