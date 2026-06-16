Hijo de Jair Bolsonaro es sentenciado a más de 4 años de cárcel por buscar intervención de EE.UU. en juicio contra su padre

El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por intentar influir en el proceso judicial que investigó y posteriormente condenó a su padre por intento de golpe de Estado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que concluyó que el exdiputado realizó gestiones ante autoridades de Estados Unidos para promover sanciones contra los magistrados brasileños que participaban en el caso.

Según informó el STF, quedó acreditado que Eduardo Bolsonaro “actuó para interferir en el juicio del caso penal en el que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado por intento de golpe de Estado". Por ello, fue declarado culpable del delito de coacción en el curso del proceso.

Perdió su escaño

La sentencia fijó una pena de cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos. El tribunal también determinó su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta ocho años después del cumplimiento de la condena.

Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde 2025 y no participó en la audiencia. El fallo se suma a la pérdida de su escaño como diputado, ocurrida en diciembre pasado tras acumular ausencias a las sesiones de la Cámara.