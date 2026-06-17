Fatal accidente en liceo de Copiapó: trabajador muere mientras manipulaba un equipo montacarga

Un accidente fatal se registró al interior del Liceo Mercedes Fritis de Copiapó, en la región de Atacama, luego de que un trabajador del recinto educacional muriera mientras manipulaba un equipo montacarga en la zona de cocina.

Tras conocerse el hecho, la Fiscalía Local de Copiapó ordenó diligencias inmediatas para esclarecer las circunstancias del deceso.

En el establecimiento se constituyó el fiscal adjunto Guillermo Zárate Chacana, quien instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Fiscalía indaga dinámica del accidente y condiciones laborales

El persecutor explicó que el Ministerio Público recibió la denuncia por la muerte de una persona al interior del recinto educacional. “La Fiscalía recibió la denuncia por un fallecimiento en el interior de este establecimiento educacional, lo que habría ocurrido con un montacarga lo que dejó como consecuencia el deceso de una persona que se desempeñaba en este liceo”, señaló.

Zárate agregó que, con esos primeros antecedentes, se instruyeron diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente. “Con esta información el Ministerio Público instruyó diligencias y ya está trabajando la Brigada de Homicidios de la PDI para poder determinar qué fue lo ocurrió en este hecho”, indicó.

Una de las líneas de investigación apunta a reunir información laboral vinculada a las funciones que cumplía la víctima, además de eventuales capacitaciones, instrucciones y condiciones bajo las cuales operaba el equipo involucrado.

Al respecto, el fiscal sostuvo que “todo eso es objeto de investigación, todas las líneas investigativas se deben desarrollar para poder determinar qué es lo que pasó, todos los antecedentes laborales, capacitaciones, instrucciones”.

Junto con las diligencias en el sitio del suceso, la Fiscalía confirmó que el montacarga será sometido a un peritaje técnico, con el fin de establecer si existió alguna falla, condición de riesgo o elemento relevante para la investigación.

El fiscal Zárate también se reunió de forma privada con familiares del trabajador fallecido, a quienes informó sobre lo ocurrido, las diligencias en desarrollo y el procedimiento de entrega del cuerpo desde el Servicio Médico Legal. La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional mantendrá contacto con la familia durante el proceso.