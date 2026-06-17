Conocido chico reality lanza confesión sin filtro: “Estaba ahogando mis penas en carretes, la recontra cag...”

Una íntima confesión es la que saldrá a la luz en el octavo capítulo del reality Volverías con tu ex? 2, el cual se emitirá durante la noche de este miércoles por la señal de Mega.

El programa tendrá como protagonista nada más y nada menos que a Nicolás Solabarrieta, quien contará cómo fue el proceso que vivió tras su ruptura con Valentina “Guarén” Torres.

En diálogo con la propia Guaren, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta le reveló a su ex que “estaba ahogando mis penas en carretes, la recontra cag… Nunca lo había hecho".

“Esta pena me pegó tan fuerte que lo único que hice fue dedicarme a carretear, lo admito. Fue la primera vez que no supe manejar la situación porque sabes lo enamorado que estaba de ti”, expresó el exfutbolista.

En esa misma línea, Nicolás Solabarrieta detalló que “estaba solo en mi departamento, no tenía contención familiar, sí obviamente un mensaje, pero nunca traté de hablar nada con mi familia porque no quería involucrar a nadie más ni hacer partícipe a nadie más”.

“Estuve solo en mi departamento, donde nosotros convivimos casi dos años, era un cúmulo de recuerdos y emociones, lo evadí de la peor manera posible, estaba muy mal, lo pasé como el p…“, agregó el chico reality.

Adicionalmente, Solabarrieta ahondó aún más sobre el proceso de su quiebre con Guarén. “Estuve con psicólogo, con psiquiatra, por primera vez en mi vida tomé antidepresivos porque no me lograba estabilizar. Y el que no hayamos podido tener otra conversación también me sepultó”, relató.

Cabe señalar que la confesión del chico reality se produce en el marco de la actividad de las suegras, en donde la madre de Torres reconoció los lindos momentos de la relación que mantuvo su hija con Solabarrieta.