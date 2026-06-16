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VIDEO. “¿Volante o maleta?“: recrean clásica escena del cine chileno en comercial a 25 años de su estreno

Los actores Alejandro Trejo, Fernando Gómez Rovira y Daniel Muñoz revivieron una escena clásica de la película “Taxi para 3″

Nicolás Lara Córdova

“¿Volante o maleta?“: recrean clásica escena del cine chileno en comercial a 25 años de su estreno

En 2001 se estrenó una de las películas más emblemáticas del cine chileno, Taxi para 3, en la que Alejandro Trejo interpretó a un taxista que fue asaltado por los personajes encarnados por Fernando Gómez Rovira y Daniel Muñoz.

La cinta dejó diversas escenas para el recuerdo. Entre ellas destaca la famosa frase: “¿Volante o maleta?”, en la que Chavelo (Daniel Muñoz) amenaza a Ulises (Alejandro Trejo) para que le entregue su taxi.

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A 25 años de su estreno, la empresa León Automotriz reunió a los actores para reinterpretar la icónica escena en un homenaje a Taxi para 3, aunque con un giro: “¿Neumático o maleta?”.

“Fue una emoción muy distinta, porque no veníamos a ver la película ni a participar en un conversatorio, sino que nos volvimos a subir al auto. De hecho, hice el comentario de que hacía 25 años que no estábamos arriba de un auto juntos”, comentó Fernando Gómez Rovira.

“Nos hemos dado cuenta de que la película ha envejecido muy bien, como un buen vino. Alguien que la vio a los 15 años en la década de 2000 hoy tiene cerca de 40 años y la sigue valorando. Además, en las proyecciones y conversatorios que hemos realizado en distintas regiones, las salas han estado llenas y la gente todavía recuerda las canciones y los personajes”, cerró el actor.

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