Triunfaron en Europa con un salto mortal casi imposible y ahora traen su show mundial a Cerrillos

La magia, la tradición y la adrenalina del circo chileno regresan a la capital con un hito de nivel internacional. Este viernes 19 de junio, a las 20:00 horas, el Circo Los Maluenda dará el puntapié inicial a su nueva temporada en la comuna de Cerrillos, instalándose estratégicamente a un costado de Mall Plaza Oeste.

El espectáculo de este año promete no solo mantener el clásico humor sano y familiar liderado por Miky Maluenda, sino también presentar una de las mayores hazañas del circo moderno global: el show de The Flying Maluenda’s.

Los jóvenes trapecistas chilenos aterrizan en Santiago precedidos de un éxito histórico en el extranjero.

Recientemente, el grupo se coronó como uno de los grandes ganadores del prestigioso Festival Internacional Elefante de Oro de Girona, en España, uno de los certámenes más importantes del circuito circense mundial.

Los artistas nacionales lograron cautivar tanto al exigente jurado europeo como al público gracias a la impecable ejecución de un cuádruple salto mortal en trapecios volantes, una maniobra de altísima complejidad técnica y peligro que muy pocos elencos en el mundo son capaces de realizar en la actualidad.

Las funciones comenzarán oficialmente este fin de semana, consolidándose como uno de los panoramas culturales y de entretenimiento más atractivos de la Región Metropolitana para este mes.