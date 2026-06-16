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Perú: Partido de Sánchez da marcha atrás en su plan para impugnar votos favorables a Keiko Fujimori

La iniciativa fue suspendida luego de que el partido reconociera que no logró recaudar los recursos necesarios.

Información de

DW

Javiera Rivera

Perú: Partido de Sánchez da marcha atrás en su plan para impugnar votos favorables a Keiko Fujimori

Perú: Partido de Sánchez da marcha atrás en su plan para impugnar votos favorables a Keiko Fujimori / STRINGER

El partido político Juntos por el Perú (JP), del candidato izquierdista Roberto Sánchez, suspenderá la colecta que había iniciado para recaudar fondos para pedir la anulación de mesas de votación de las elecciones presidenciales peruanas favorables a la derechista Keiko Fujimori, anunció este lunes (15.06.2026) su tesorera, Luzmila Ayay.

En declaraciones a medios locales, Ayay dijo que se tomó la decisión después de no alcanzar la recaudación necesaria para abonar las tasas oficiales para solicitar formalmente la anulación, que en principio alcanzaban a unas 1.700 mesas.

“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, vamos a parar”, señaló Ayay antes de pedir a los seguidores de Sánchez que dejen de enviar sus aportes mediante billeteras digitales.

Ayay remarcó que un portavoz del partido hará oficial esta medida en los próximos días e informará el monto que se logró recaudar. “Nosotros vamos a reconocer los resultados, nuestra actividad es democrática”, acotó.

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Presuntas irregularidades

JP presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde según posición se presentaron presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas a favor de Fujimori.

Según la agrupación, se habían identificado “indicios graves, concordantes y sistemáticos” y patrones repetitivos de votación en beneficio directo del partido de Fujimori, Fuerza Popular, en esos departamentos.

El viernes pasado, el JNE rechazó el pedido de anulación de mesas presentado por JP por no haber completado el pago de las tasas, que implica un pago de 1.375 soles (404 dólares) por cada una.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el sábado pasado el conteo de las actas pendientes, aunque los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la revisión de 1.495 actas que han sido impugnadas por ambos partidos.

Los resultados oficiales, con 970 de las actas impugnadas aún por ser revisadas, otorgan este lunes a Fujimori el 50.007 % de la votación, equivalente a 9.112.789 votos, y a Sánchez el 49.923 %, con un total de 9.084.684 votos.

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