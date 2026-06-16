Conocido youtuber chileno emociona a las redes tras buscar ayudar a la familia de Gaspi: “Cualquier forma...”

El domingo 14 de junio se dio a conocer el trágico accidente ocurrido en Río de Janeiro, donde colisionaron dos helicópteros, hecho que le costó la vida a seis personas.

Entre las víctimas se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi.

En las últimas horas, medios argentinos dieron a conocer el costo económico que deberá asumir la familia del influencer para repatriar su cuerpo.

La cifra oscilaría entre los 5.000 y 10.000 dólares (entre 4.428.800 y 8.857.600 millones de pesos aproximadamente).

En este contexto, el conocido youtuber chileno Germán Garmendia utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer ayuda a la familia de Gaspi.

“¿Alguien tiene algún contacto de alguien, o un link para ayudar con el costo del traslado de Gaspi a su tierra?”, preguntó Garmendia.

“¿Un link de PayPal, cualquier forma para poder ayudar con esto?”, cerró.