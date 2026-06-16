Condenan a cuatro exasesores del “círculo de hierro” de Cathy Barriga en juicio abreviado

La mañana de este martes, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago encabezó la audiencia de procedimiento abreviado mediante la cual se dictó sentencia condenatoria en contra de cuatro exasesores directos de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Las resoluciones judiciales se concretan mientras el juicio principal en contra de la exjefa comunal por los delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos permanece temporalmente en pausa, etapa procesal que Barriga espera bajo la medida cautelar de arresto nocturno tras haber cumplido varios meses de prisión preventiva.

La ofensiva jurídica impulsada por la Fiscalía Metropolitana Oriente logró acreditar la responsabilidad penal de los integrantes del denominado “círculo de hierro” de la administración municipal. Los nuevos condenados corresponden a Matías Silva, exsecretario de Planificación del municipio (Secpla); Ana María Cortés, exdirectora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco); Juan Carlos Quezada, exdirector de administración y finanzas; y Andrea Díaz, quien se desempeñó como exdirectora de la Secpla y exadministradora municipal, publica La Tercera.

Respecto a la dosificación de los castigos penales, el tribunal de garantía determinó que Silva, Cortés y Quezada fueran condenados a una pena de cuatro años y un día de presidio. En el caso de la exadministradora municipal, Andrea Díaz, la magistratura fijó la sanción en 800 días de presidio. Al tratarse de penas menores en el marco de la legislación nacional, la totalidad de los requeridos cumplirá sus respectivas sentencias en regímenes de libertad.

Rol en el fraude y sentencias previas

Tanto los persecutores del Ministerio Público como el equipo jurídico de la Municipalidad de Maipú en su calidad de parte querellante —representada en el proceso por el abogado José Pedro Silva, del bufete BACS Abogados— sostenían que el entorno de confianza de Barriga operó de manera concertada. Las indagatorias técnicas determinaron que los exjefes de servicio jugaron un rol instrumental orientado a posibilitar o facilitar la ejecución de las maniobras defraudatorias de fondos fiscales durante el periodo alcaldicio evaluado.

Dentro del organigrama de colaboradores directos de la exautoridad comunal, la justicia mantiene pendiente la resolución de la situación procesal de Andrea Monsalve. El cierre del caso penal para la periodista, quien en su momento ejerció funciones operativas como la mano derecha estratégica de Cathy Barriga, quedó postergado y deberá ser resuelto por el tribunal de garantía durante el desarrollo de otra jornada judicial.

Los cuatro exfuncionarios sancionados esta mañana se suman a otros dos imputados del municipio que aceptaron su culpabilidad y recibieron condenas en audiencias de procedimientos abreviados previos. En esa lista previa figura Luis Japaz, excoordinador general de la alcaldía de Maipú, quien recibió una pena de tres años de presidio; junto a María Isabel Palma, exdirectora de administración y finanzas de la corporación, a quien se le impuso una sanción de cinco años de libertad vigilada por su participación en los ilícitos de corrupción.