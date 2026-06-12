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Grave accidente en Cerrillos: Carabinero motorista termina con múltiples fracturas tras violento choque frontal

De acuerdo a información policial, el funcionario se encuentra internado en estado grave, pero se mantiene consciente.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana. Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones de gravedad luego de ser colisionado de frente por un automovilista que, según los primeros antecedentes, conducía bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, en circunstancias en que personal motorizado de la Prefectura Rinconada realizaba patrullajes preventivos en el sector. Al desplazarse por la calle Lo Errázuriz, uno de los policías fue impactado de manera frontal por un vehículo particular.

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Producto del violento choque, el uniformado sufrió múltiples fracturas. Debido a la gravedad de sus lesiones, se activó un rápido operativo de emergencia que incluyó el despliegue de un helicóptero institucional de la Prefectura Aérea, en el cual fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar).

De acuerdo a información policial, el funcionario se encuentra internado en estado grave, pero se mantiene consciente. En tanto, el conductor del automóvil involucrado fue retenido en el lugar. Los exámenes preliminares arrojaron que el sujeto se desplazaba bajo la influencia del alcohol.

Por orden del Ministerio Público, la dinámica del accidente y las responsabilidades del conductor están siendo investigadas en el sitio del suceso por personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

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