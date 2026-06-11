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Hombre es baleado por motochorros tras resistirse al robo de su celular en pleno centro de Santiago

La víctima, de 34 años, fue atacada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Recibió un disparo en una pierna y fue trasladada a la exPosta Central.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Hombre es baleado por motochorros tras resistirse al robo de su celular en pleno centro de Santiago

Hombre es baleado por motochorros tras resistirse al robo de su celular en pleno centro de Santiago

12:19

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Un hombre de 34 años resultó baleado por motochorros durante la noche en pleno centro de Santiago, luego de resistirse al robo de su teléfono celular.

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió en el sector de las calles Vergara con Claudio Gay, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja.

En ese momento, el hombre fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo e intentó quitarle el celular, pero el asalto no se concretó.

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Asalto frustrado terminó con víctima herida a bala

El fiscal Felipe Olivari entregó detalles del hecho y explicó que, de acuerdo con el relato de los afectados, los responsables se desplazaban en moto al momento del ataque. “Según las víctimas, los asaltantes tenían acento extranjero”, señaló.

El persecutor precisó que el intento de robo escaló luego de que la víctima se negara a entregar su teléfono. “El acompañante desciende de la moto e intenta sustraerle a la víctima, al hombre, su teléfono celular, pero este lo guarda en uno de sus bolsillos, no se lo entrega”, indicó.

Tras ello, el sujeto habría reaccionado disparando contra el afectado. “En represalia, esta persona extrae un arma de fuego, una pistola, y le dispara a corta distancia en la pierna derecha, impactándolo a la altura del muslo”, detalló Olivari.

Luego del disparo, ambos involucrados escaparon en la misma motocicleta sin lograr sustraer especies. La víctima fue auxiliada y trasladada hasta la exPosta Central, donde se constató que presentaba lesiones de carácter menos grave.

El fiscal agregó que el hombre fue derivado rápidamente a un recinto asistencial, “donde resultó con lesiones de carácter menos grave por este impacto balístico en su muslo derecho”.

El caso vuelve a poner el foco en los robos cometidos por sujetos en motocicleta en zonas céntricas de la capital, especialmente en sectores de alta circulación peatonal durante la tarde y la noche. Las diligencias buscan identificar a los responsables y determinar si la motocicleta utilizada mantiene encargo por robo.

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