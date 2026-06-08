“Al final el CAE es un despelote”: abogado influencer reaparece en redes sociales y entrega posible solución a los embargos

Este lunes, el abogado e influencer Iván González reapareció en redes sociales tras la polémica generada durante el fin de semana, cuando fue criticado por borrar sus videos relacionados con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la Tesorería General de la República (TGR).

En este nuevo registro, González dio su opinión sobre las últimas noticias relacionadas con los embargos que han afectado a diversos usuarios debido a las deudas que mantienen por el CAE.

“Yo me la creí cuando dijeron que solo se iba a embargar las cuentas de quienes ganaran más de 5 millones al mes. Me la creí completita. La TGR está embargando cuentas corrientes y no es que la gente tenga sus ahorros e inversiones en la cuenta corriente. No, pues, ahí tienen el sueldo con el que viven mes a mes”, comenzó explicando.

Tras su análisis, Iván González indicó que un sueldo sí puede ser embargado, siempre que exceda las 56 UF, es decir, alrededor de $2.280.000.

“Según la TGR, la cuenta corriente no es lo mismo que el sueldo, no es lo mismo que la remuneración. Como si uno lo guardara en otro lado...”, comentó.

“¿Resultará eso con la gente a la cual le embargaron la cuenta y le sacaron todas las lucas del mes?"

En el video, el abogado entregó una posible solución, asegurando que “el derecho se vuelve resbaloso frente a la voluntad política de desplumar a los más débiles”.

“El año 2019 pasó esta misma situación. Un señor en Iquique, en la causa rol 996-2019, sufrió el embargo de su cuenta y ahí tenía depositado su sueldo. Presentó una acción de protección, un recurso de protección, y lo más importante, pudo probar que el dinero de la cuenta correspondía a su remuneración, por lo que se lo devolvieron”, indicó.

Eso sí, Iván González sostuvo que “¿resultará eso con la gente a la cual le embargaron la cuenta y le sacaron todas las lucas del mes? Depende de la corte”.

“El problema del CAE es que se mete la política al medio y un día dan una declaración y al día siguiente salen con otra cuestión nada que ver (...) Por eso yo no veo CAE, por eso no tramito CAE en la oficina, porque el CAE al final es un despelote”, cerró.