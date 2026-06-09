Elevan a dos los heridos tras disparos frente a cuartel de la PDI en La Serena

Dos personas resultaron heridas tras una balacera registrada durante la mañana de este martes en las inmediaciones de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Serena, región de Coquimbo.

El hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas en una unidad policial ubicada en Anfión Muñoz con Larraín Alcalde, sector donde un sujeto habría extraído un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuado un disparo al aire.

Según informó el prefecto Jaime Lazo, detectives que se encontraban en el recinto salieron rápidamente y ordenaron al hombre deponer el arma. Sin embargo, el sujeto habría mantenido una actitud desafiante.

“Este sujeto persistió con su actitud desafiante y ante un ademán de efectuar un nuevo disparo, nuestro personal policial, a fin de repeler esta situación, efectuó un disparo en su contra”, señaló el prefecto.

Tras el procedimiento, el hombre fue reducido a tiros y detenido. Inicialmente, se informó que había resultado herido en una pierna y que fue trasladado hasta el servicio de urgencia del Hospital de La Serena, ubicado frente al cuartel policial.

Hospital de La Serena confirmó ingreso de dos pacientes

Más tarde, el recinto asistencial confirmó que pasadas las 08:00 horas ingresaron dos personas producto de la contingencia ocurrida en las inmediaciones de la urgencia, específicamente en el sector de la PDI.

El doctor Robert Zecco, urgenciólogo jefe de la Unidad de Urgencia Adulto del hospital, detalló que uno de los pacientes es un hombre de 21 años, quien presenta dos heridas de proyectil: una en la zona abdominal y otra en la extremidad inferior izquierda. “Se encuentra hemodinámicamente estable y fuera de riesgo vital”, indicó.

El segundo paciente corresponde a un hombre de 35 años, quien también se encuentra estable y sin riesgo vital. Desde el hospital agregaron que “los hechos no causaron heridos en nuestros pacientes, acompañantes ni funcionarios, pero sí generó susto y conmoción”.

El recinto activó protocolos internos, reforzó la seguridad y dispuso controles de acceso vehicular y peatonal. Además, la dirección instruyó ingresar una denuncia ante el Ministerio Público.