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Con “Chupete” Suazo, Young Cister y más: jugadores de diez países se reúnen en importante final en México previo al Mundial 2026

En la instancia participaron 80 futbolistas provenientes de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Cristóbal Álvarez

Con “Chupete” Suazo, Young Cister y más: jugadores de diez países se reúnen en importante final en México previo al Mundial 2026

La Ciudad de México recibió la Final de las Américas de Toma El Juego, la plataforma impulsada por Nike que promueve el fútbol callejero y comunitario a través de competencias desarrolladas en distintos barrios de la región.

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El encuentro se realizó en Quarry Studios y congregó a los representantes de diez países del continente que clasificaron tras una serie de torneos locales disputados durante los últimos meses. En la instancia participaron 80 futbolistas provenientes de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Entre los invitados destacaron exfutbolistas como Humberto “Chupete” Suazo, Sebastián “Loco” Abreu y Ariel “Burrito” Ortega, quienes compartieron actividades con artistas y creadores de contenido, entre ellos Young Cister, Central Rústico y La Arenga del Abuelo.

La final formó parte de Toma Live, una experiencia creada por Nike que integra deporte, música, entretenimiento, videojuegos y cultura urbana, con el objetivo de acercar el fútbol a nuevas audiencias y formatos de participación.

Desde su llegada a Latinoamérica en 2025, Toma El Juego ha desarrollado más de 45 torneos regionales y ha convocado a cerca de 5.000 jugadores en distintos países. A nivel mundial, la iniciativa supera los 100 campeonatos realizados en seis continentes.

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