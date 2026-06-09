Un voraz incendio afecta durante esta jornada a locales comerciales ubicados en Estación Central, específicamente en el sector de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Chacabuco, en la Región Metropolitana.

Hasta el lugar llegó al menos una decena de carros de Bomberos, que trabajan para controlar el siniestro y evitar la propagación de las llamas.

Producto de la emergencia, las autoridades llamaron a los conductores a evitar el sector y optar por rutas alternativas. Según informó Transporte Informa, existe corte total de Alameda al poniente desde Ricardo Cumming.

Pero no solo voluntarios de Bomberos trabajan en el lugar, ya que personal de Carabineros, junto a los carros lanzaguas, también combaten las llamas.

Por ahora, no se han informado personas lesionadas ni el origen del fuego. Bomberos continúan trabajando en el lugar para controlar las llamas y evaluar los daños provocados por el incendio.

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