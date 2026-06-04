“Podrá intensificarse”: funcionarios del SML inician movilización nacional indefinida ante eventual recorte salarial

Las asociaciones gremiales del Servicio Médico Legal (SML), ANFSML y ANFFUSML, informaron el inicio de una movilización nacional indefinida por parte de los funcionarios afectos al sistema de turnos.

La decisión responde a la incertidumbre generada por la eventual aplicación de un dictamen de la Contraloría General de la República y la falta de respuestas concretas de las autoridades del servicio y del Ministerio de Justicia.

Según explicaron las organizaciones, la preocupación surge luego de que no se considerara el pago de los promedios históricos percibidos por los funcionarios de los sistemas de turno de Tanatología, levantamiento de fallecidos y Sexología durante licencias médicas, feriados legales y permisos con goce de remuneraciones.

De acuerdo con los gremios, la medida afectaría directamente a 186 funcionarios a nivel nacional y podría impactar significativamente sus ingresos.

“La movilización podrá intensificarse”

ANFSML y ANFFUSML solicitaron que se informe el estado de una presentación realizada ante la Contraloría para obtener una excepción para el SML y que no se adopten medidas que afecten estos pagos mientras no exista un pronunciamiento definitivo del organismo.

Agencia UNO / Diego Martin Ampliar

“Hemos desarrollado diversas acciones administrativas, jurídicas y de diálogo con las autoridades institucionales y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, buscando resguardar los derechos de los funcionarios y otorgar certeza”, señalaron las organizaciones.