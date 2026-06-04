Golpe al crimen organizado en cárcel del Biobío: decomisan drogas, celulares y armas hechizas tras allanamiento

Un amplio operativo de registro y allanamiento se realizó al interior del Complejo Penitenciario Biobío, donde Gendarmería logró incautar drogas, armas artesanales, teléfonos celulares, sustancias ilícitas y licor artesanal.

La intervención se desarrolló en el marco del Consejo Regional contra el Crimen Organizado y consideró el despliegue de 150 funcionarios, quienes revisaron módulos de alto compromiso delictual e intervinieron a más de 200 personas privadas de libertad.

El seremi de Seguridad Pública, Richard Soto Salamanca, destacó que el procedimiento forma parte de una estrategia mayor para reforzar el control dentro de los penales. “Esta es una acción más de otras que se van a ir desarrollando porque todos sabemos que Gendarmería es parte de este círculo virtuoso que es la seguridad pública”, señaló.

La autoridad agregó que el despliegue busca cumplir con el plan regional contra el crimen organizado y respaldar el trabajo diario de los funcionarios penitenciarios. Según sostuvo, estas acciones apuntan a fortalecer el sistema y evitar que las cárceles sean usadas para coordinar delitos.

Desde Gendarmería, el director regional Héctor Inostroza Orellana valoró el operativo y el trabajo de los equipos desplegados. “Quiero destacar el profesionalismo de nuestro personal en este tipo de procedimientos y esto refleja que Gendarmería de Chile tiene el control sobre las unidades penales”, afirmó.

La institución también remarcó que este tipo de intervenciones busca impedir que elementos prohibidos alteren el régimen interno o faciliten la comisión de delitos desde los recintos penitenciarios.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Robert Contreras, sostuvo que “desarticular las bandas y eliminar los delitos dentro de las cárceles es un paso fundamental”, ya que un penal controlado, dijo, se traduce en calles más seguras para las familias de la región.

Las autoridades adelantaron que estos operativos continuarán de forma periódica como parte de la estrategia regional contra el crimen organizado.