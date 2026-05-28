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CNTV sanciona a La Red: deberá suspender sus transmisiones tras millonaria deuda

La sanción se debe a que la señal no presentó a tiempo sus estados financieros ante la CMF.

Nicolás Lara Córdova

CNTV sanciona a La Red: deberá suspender sus transmisiones tras millonaria deuda

Este jueves se dio a conocer que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó al canal La Red con la suspensión de sus transmisiones tras incumplir con el pago de una deuda.

De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del lunes 18 de mayo, el CNTV suspenderá la señal de La Red por 10 días.

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La sanción se originó por una multa de 200 UTM aplicada debido a que el canal no presentó a tiempo sus estados financieros ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante 2024.

Tras la apelación, se informó que el CNTV decretó la suspensión de las emisiones considerando un día fuera del aire por cada 20 UTM adeudadas. De esta manera, La Red deberá permanecer 10 días sin transmisiones.

“A la fecha del presente acuerdo, no ha dado cumplimiento al pago de la multa impuesta dentro del plazo establecido legalmente, lo que habilita al CNTV para imponer, por vía de apremio, la suspensión de las transmisiones en base a un día de suspensión por cada 20 Unidades Tributarias Mensuales, con un tope de 20 días seguidos”, señalaron.

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