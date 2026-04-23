Quebraron vidrios: diputados sufren robo y daños a sus autos en estacionamiento de hotel en Viña del Mar

Fotos: Agencia UNO | De izquierda a derecha: Lorena Fries, Jaime Mulet y Sofía González

Los diputados Jaime Mulet (FRVS), Lorena Fries (FA) y Sofía González (PC) denunciaron haber sido víctimas de robos y daños a sus vehículos en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando los automóviles se encontraban estacionados en las afueras del hotel Cap Ducal, ubicado en la avenida La Marina.

En el lugar, desconocidos quebraran los vidrios de los vehículos, desde los cuales sustrajeron diversas pertenencias. “Fueron especies pequeñas, como tarjetas”, precisó el coronel de Carabineros Jorge Guaita.