El actor Dylan Sprous, conocido por su trabajo en Zack y Cody: Gemelos en acción, protagonizó un tenso incidente en su casa en Hollywood Hills tras enfrentar a un intruso que habría ingresado a su propiedad durante la madrugada del jueves.

De acuerdo a medios de Estados Unidos, el hecho ocurrió mientras se encontraba junto a su esposa, la modelo Barbara Palvin.

Según registros difundidos por el medio TMZ, el exprotagonista de Disney salió de su vivienda para encarar al sospechoso, quien vestía completamente de negro. En las imágenes se le observa sosteniendo lo que aparenta ser un arma en una de sus manos, mientras dialoga de forma alterada con el individuo al exterior de su casa.

De acuerdo a fuentes cercanas, el actor no habría disparado, aunque testigos reportaron haber escuchado fuertes ruidos previos al enfrentamiento. Tras el intercambio, Sprouse logró reducir físicamente al sujeto y retenerlo en el lugar hasta la llegada de la policía, que ya había sido alertada por su esposa ante un intento de robo.

El presunto intruso fue detenido minutos después por las autoridades, sin que se reportaran personas lesionadas. Cercanos al actor indicaron que, pese a lo impactante de la situación, se encuentra en buen estado, aunque afectado por lo ocurrido.

Horas más tarde, la pareja asistió a un evento en Los Ángeles, donde el actor restó dramatismo al episodio: “Hay que tomarse la vida con algo de humor. Por suerte, nadie resultó herido”, comentó, dando por cerrado un incidente que generó preocupación entre sus seguidores.