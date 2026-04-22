;

VIDEO. Influencer española comparó el precio de la bencina en Europa y Chile: la diferencia sorprendió a todos

La creadora de contenidos comparó el precio cargando 20 litros de bencina 95 en España y en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

Influencer española comparó el precio de la bencina en Europa y Chile: la diferencia sorprendió a todos

Ante el alza del precio de la bencina, algunos usuarios de redes sociales han realizado comparaciones del coste de la gasolina en diferentes países.

En la última semana, la influencer española, @laespañolaenchile, compartió un reel en sus redes sociales donde comparó el precio de la bencina en Chile y en España.

Revisa también:

ADN

“Hace dos meses la bencina en Chile era un 17% más barato que en España, pero ¿y ahora?“, comentó la española en el inicio de su video.

Para su experimento, la influencer cargó 20 litros de bencina 95 para así poder tener una claridad en la diferencia de los precios.

“Se pueden notar las diferencias y eso que en Chile yo tenía convenio. Ahí, 20 litros me salieron 32.500, mientras que en España fueron 29.200″, reveló la creadora de contenidos.

El experimento reveló que Chile, en la actualidad, es un 15% más caro que España, una diferencia del 32% con respecto a su antigua comparación.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad