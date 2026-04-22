Influencer española comparó el precio de la bencina en Europa y Chile: la diferencia sorprendió a todos

Ante el alza del precio de la bencina, algunos usuarios de redes sociales han realizado comparaciones del coste de la gasolina en diferentes países.

En la última semana, la influencer española, @laespañolaenchile, compartió un reel en sus redes sociales donde comparó el precio de la bencina en Chile y en España.

“Hace dos meses la bencina en Chile era un 17% más barato que en España, pero ¿y ahora?“, comentó la española en el inicio de su video.

Para su experimento, la influencer cargó 20 litros de bencina 95 para así poder tener una claridad en la diferencia de los precios.

“Se pueden notar las diferencias y eso que en Chile yo tenía convenio. Ahí, 20 litros me salieron 32.500, mientras que en España fueron 29.200″, reveló la creadora de contenidos.

El experimento reveló que Chile, en la actualidad, es un 15% más caro que España, una diferencia del 32% con respecto a su antigua comparación.