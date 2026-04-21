Una fuerte controversia desató el influencer David Montoya, rostro del programa digital “The Ellas Show” y conocido por reaccionar a Fiebre de Baile en CHV, luego de emitir comentarios críticos sobre la maternidad que generaron amplio rechazo en redes sociales.

Las declaraciones surgieron mientras el joven relataba un cuadro de malestar estomacal. En ese contexto, ironizó sobre el embarazo y lanzó frases que rápidamente se viralizaron.

“La niña que me vendió el remedio, yo le dije, ¿me da algo para la náusea? Y me dijo, ¿para el embarazo? (...) ¿Por qué toda la gente me está embarazando? Yo ni siquiera he hecho la sexualidad, ojalá“, comenzó relatando en youtuber.

Pero el creador de contenido fue más allá y continuó: “Por otra parte, qué horrible ser mamá. Qué huá (sic) más terrible, asqueroso. Está demasiado romantizada la maternidad y el embarazo y todo eso".

"Espero que ustedes nunca quieran ser mamás ni lo sean, porque es horrible. Y digan lo que digan, qué hermoso, una bendición, toda la agua que quieran, horrible ser mamá“, indicó.

Sus palabras fueron ampliamente cuestionadas, especialmente por referirse a un tema considerado sensible y ligado a decisiones personales de las mujeres. En plataformas digitales, usuarios acusaron falta de empatía y una visión reduccionista de la experiencia de la maternidad.

Horas después, este martes, Montoya reaccionó a la polémica a través de sus redes sociales, reconociendo parcialmente el impacto de sus dichos. “Quizás me equivoqué en decir la palabra ‘asqueroso’”, señaló, aunque insistió en su reflexión sobre los aspectos más difíciles de la crianza. “También estaba pensando… igual es algo duro, como limpiar vómito o cosas así”, añadió.

El influencer también anunció que abordará la controversia en un nuevo capítulo de su programa, agradeciendo a quienes lo han defendido y reconociendo que el debate se ha dividido entre críticas y apoyos.