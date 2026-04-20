Origen del “420″: por qué se conmemora esta fecha y cómo revive el debate por la marihuana en Chile / Agencia Uno

Cada 20 de abril, la fecha “420” vuelve a poner a la marihuana en el centro de la conversación pública.

Lo que comenzó como un código cultural ligado al consumo de cannabis terminó transformándose en una jornada de visibilidad global para quienes promueven su despenalización, uso medicinal o regulación.

En Chile, ese debate sigue abierto y mezcla argumentos de salud pública, libertad individual, persecución penal y seguridad.

La discusión no es menor. Mientras algunos sectores sostienen que una regulación permitiría ordenar el mercado y reducir el espacio del narcotráfico, otros advierten que normalizar su uso puede invisibilizar efectos nocivos, sobre todo en consumos frecuentes o prolongados.

En ese cruce aparecen hoy dos preguntas de fondo: cuánto debe intervenir el Estado y qué riesgos reales implica el consumo de cannabis en la vida cotidiana.

Riesgos, uso medicinal y el dilema de regular o no regular

La psicóloga clínica Bernardita Adasme , de la Universidad Los Leones, advirtió que el impacto del consumo no puede minimizarse. Según explicó, “de acuerdo a las investigaciones científicas, el uso de la cannabis suele tener efectos nocivos en los neurotransmisores de quienes lo consumen a corto y largo plazo”, con consecuencias que van “desde problemas de concentración hasta efectos psicóticos que pueden generar una esquizofrenia”.

A su juicio, cualquier discusión sobre despenalización debiera considerar la forma en que se obtiene la sustancia y los antecedentes de quien la consume.

Desde una mirada jurídica, el abogado penalista Simón Marambio Sánchez, socio del estudio CautelaTuCausa.cl, planteó que parte del debate ya avanzó en el plano medicinal, pero sigue trabado en aspectos prácticos.

En ese sentido, sostuvo que “con la creación de la ley 21.575 desde el año 2023, existe una despenalización al consumo medicinal”, aunque alertó sobre un vacío respecto del autocultivo y de los permisos que debería otorgar el SAG.

Según explicó, esa falta de claridad termina empujando incluso a usuarios medicinales hacia el mercado negro.

Marambio también abordó los riesgos de un consumo problemático y remarcó que “la diferencia entre veneno y medicina es la dosis”.

En paralelo, advirtió que sí existen personas que desarrollan adicción, con fenómenos de obsesión, compulsión y un progresivo síndrome amotivacional. Aun así, cree que una regulación bien diseñada podría tener un efecto positivo sobre el crimen organizado, porque “el narcotráfico y el crimen organizado se alimentan de lo prohibido” y una normativa clara le quitaría parte de ese monopolio.

Así, el 420 vuelve a recordar que en Chile la conversación sobre marihuana está lejos de cerrarse.