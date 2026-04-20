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VIDEO. “Orgullosamente tengo 21 años y mi novio 50 (..) Sé que dirán que tengo problemas mentales pero nunca fui tan feliz”

El creador generó miles de reacciones en TikTok tras defender su relación.

Nelson Quiroz

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Un video publicado en la plataforma TikTok desató un intenso debate en redes sociales luego de que el creador conocido como buleriasdeungay compartiera detalles de su relación sentimental, generando miles de reacciones en pocas horas.

En el registro, el joven, de 21 años, relata que mantiene una relación con un hombre de 50, asegurando que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

El video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios, se viralizó rápidamente, especialmente por el tono directo del mensaje y su invitación a dejar de lado prejuicios en torno a la diferencia de edad.

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La publicación no tardó en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios valoraron su sinceridad y defendieron la libertad de vivir relaciones sin estigmas, otros cuestionaron el mensaje, apuntando a las diferencias generacionales y a los posibles riesgos de este tipo de vínculos.

Uno de los comentarios más compartidos advirtió que “no todo lo que brilla es oro”, criticando que se presente como una recomendación general una experiencia personal.

Más allá de las posturas, el caso reabrió una discusión recurrente en redes sociales sobre las relaciones con amplia diferencia de edad, sus dinámicas y los límites entre experiencia individual e influencia digital.

@buleriasdeungay

en mis vida me gustó tanto alguien, es todo lo que voy a decir. #fyppppppppppppppppppppppp #gaytiktok #daddys #novio #parati

♬ original sound - buleriasdeungay

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