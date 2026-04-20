;

VIDEO. “Este gobierno llegó al poder con la mentira y el engaño, utilizando la necesidad y la frustración de la gente”

“José Antonio Kast fue elegido por la mayoría del país, ¿qué le vamos a hacer? Es un desastre, creo yo”, comentó Francisco Reyes en conversación con Radio Futuro.

Nicolás Lara Córdova

“Este gobierno llegó al poder con la mentira y el engaño, utilizando la necesidad y la frustración de la gente”

Este lunes, Francisco Reyes fue uno de los invitados en el programa Palabras sacan Palabras de Radio Futuro donde entregó su opinión sobre el primer mes del gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast.

“Yo creo que son gobiernos que cada gobierno que se instala es complejo. Hay gente con poca experiencia, creo yo. Estos son viejos con poca experiencia, el anterior eran jóvenes con poca experiencia”, comenzó explicando el actor.

El periodista, Álvaro Paci, le consultó al intérprete sobre la posibilidad del desarrollo de cambios en los cuatro años que tendrá José Antonio Kast en el poder.

Revisa también:

ADN

“Creo que hay que estar atento, expectante, ver lo que pasa. Las señales que se han dado en los primeros días, para mi modo de entender, no son buenas, no son positivas”, indicó.

“No voy a lapidar a alguien hasta que no se monten bien en el caballo. Hay gente que piensa que no hay que dejarlo montarse en el caballo. Fue elegido por la mayoría del país, ¿qué le vamos a hacer? Es un desastre, creo yo”, agregó Francisco Reyes.

“Yo no confío en este gobierno, no confío en esta gente, pero eso no me hace reaccionar virulentamente”

El actor de 71 años argumentó que los cambios que ha visto durante este primer mes son “retrocesos enormes”, no a nivel de economía, sino “en la concepción del ser humano”.

“Es un comienzo errático, un comienzo ideológico, creo que las medidas que se han tomado son complejas porque son ideológicas también”, dijo Reyes.

Para finalizar, el actor atacó duramente la campaña que impulsó durante las elecciones José Antonio Kast y que le permitió ser electo como Presidente de Chile.

Este gobierno llegó al poder con la mentira y el engaño. En campaña mentirosa y engañosa, utilizando la necesidad y la frustración de la gente. Entonces, yo no confío en este gobierno, no confío en esta gente, no confío en esta posición política, pero eso no me hace reaccionar virulentamente. Quiero ver qué es lo que hacen, cómo se plantean, cómo van solucionando, si es que son capaces de solucionar, porque si lo hacen, es en buena hora”, cerró.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad