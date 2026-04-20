“Este gobierno llegó al poder con la mentira y el engaño, utilizando la necesidad y la frustración de la gente”

Este lunes, Francisco Reyes fue uno de los invitados en el programa Palabras sacan Palabras de Radio Futuro donde entregó su opinión sobre el primer mes del gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast.

“Yo creo que son gobiernos que cada gobierno que se instala es complejo. Hay gente con poca experiencia, creo yo. Estos son viejos con poca experiencia, el anterior eran jóvenes con poca experiencia”, comenzó explicando el actor.

El periodista, Álvaro Paci, le consultó al intérprete sobre la posibilidad del desarrollo de cambios en los cuatro años que tendrá José Antonio Kast en el poder.

“Creo que hay que estar atento, expectante, ver lo que pasa. Las señales que se han dado en los primeros días, para mi modo de entender, no son buenas, no son positivas”, indicó.

“No voy a lapidar a alguien hasta que no se monten bien en el caballo. Hay gente que piensa que no hay que dejarlo montarse en el caballo. Fue elegido por la mayoría del país, ¿qué le vamos a hacer? Es un desastre, creo yo”, agregó Francisco Reyes.

“Yo no confío en este gobierno, no confío en esta gente, pero eso no me hace reaccionar virulentamente”

El actor de 71 años argumentó que los cambios que ha visto durante este primer mes son “retrocesos enormes”, no a nivel de economía, sino “en la concepción del ser humano”.

“Es un comienzo errático, un comienzo ideológico, creo que las medidas que se han tomado son complejas porque son ideológicas también”, dijo Reyes.

Para finalizar, el actor atacó duramente la campaña que impulsó durante las elecciones José Antonio Kast y que le permitió ser electo como Presidente de Chile.

“Este gobierno llegó al poder con la mentira y el engaño. En campaña mentirosa y engañosa, utilizando la necesidad y la frustración de la gente. Entonces, yo no confío en este gobierno, no confío en esta gente, no confío en esta posición política, pero eso no me hace reaccionar virulentamente. Quiero ver qué es lo que hacen, cómo se plantean, cómo van solucionando, si es que son capaces de solucionar, porque si lo hacen, es en buena hora”, cerró.